"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 192000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 192000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 155000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты "Финама" отмечают, что с учетом плавного роста котировок нефти Brent и Urals многие нефтегазовые компании стали отставать от динамики, и текущее расхождение должно полностью уйти с рынка. При восстановлении экономики спрос будет существенно восстанавливаться, что даст возможность компании выйти на прокачку нефти до пандемийных уровней.

"Компания относится к цикличным, на которые стоит делать ставку в текущем году. "Транснефть" неплохо отчиталась за II квартал 2021г: выручка компании выросла год к году на 20,9% до 276 млрд рублей, EBITDA - на 6,4% до 122,9 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль в сравнении с прошлым годом увеличилась на 22,8%, до 48,8 млрд руб. Во II полугодии основные показатели, вероятно, продолжат рост за счет увеличения объемов добычи нефти в России", - пишут эксперты.

С технической точки зрения бумага торгуется в боковом тренде, где движется к сильному уровню сопротивления. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 192000 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 155000 рублей риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают стратеги инвесткомпании.

"Транснефть" - российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

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