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07 сентября 2021 года 11:45

Рынок акций РФ после позитивного старта начал корректироваться вместе с Европой, раллирует Мечел

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник начал корректироваться вместе с фондовой Европой в рамках фиксации прибыли игроками; продолжили ралли не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела", вслед за которыми подтягиваются другие представители сектора угольщиков.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4028,35 пункта (без изменений; в начале торгов индекс поднимался до 4043,51 пункта - новый максимум), индекс РТС - 1733,71 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,21 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+13% и +6,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,3% "префы"), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в августе получил 106,0 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 76,6 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. За январь-август Сбербанк получил 827,56 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 479,66 млрд руб. годом ранее.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, поддержку котировкам нефти продолжает оказывать падение добычи в США. В понедельник около 80% добычи нефти в Мексиканском заливе оставалось закрыто из-за последствий урагана "Ида", который прошел через регион неделю назад. Потери американской добычи составляют около 1,5 млн б/с нефти и 1,8 млрд кубических футов в сутки природного газа. Чтобы избежать дефицита топлива Минэнерго США на прошлой неделе даже выделило часть нефти из чрезвычайного резерва.

На протяжении последней недели котировки Brent демонстрируют боковую динамику в диапазоне $70,5-73,5 за баррель. Вероятно, в ближайшие дни этот диапазон останется актуальным, если не появится новых драйверов. В дальнейшем пробой нижней границы выглядит более вероятным, поскольку добыча в США должна восстановиться, а вот риски на стороне спроса могут оставаться актуальными, считает эксперт.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, экспорт Китая в августе неожиданно показал более быстрые темпы роста, чем прогнозировали аналитики, что снизило риски замедления второй по величине экономики в мире. Китай продемонстрировал впечатляющее восстановление после спада, вызванного коронавирусом, но экономический импульс в последнее время ослаб из-за вспышек COVID-19, вызванных "дельта"-штаммом, высоких цен на сырье, замедления производственной деятельности, более жестких мер по сдерживанию высоких цен на недвижимость и кампании по сокращению выбросов углерода.

Цены на нефть марки Brent сумели закрепиться выше $72 за баррель. Инвесторы снова переключили свое внимание на оптимистичные новости. Более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США и ослабление доллара помогло проигнорировать "медвежьи" новости - резкий рост запасов бензина, решение ОПЕК+ придерживаться своей политики постепенного увеличения добычи и скидку для стран Азии, которую будет предоставлять Саудовская Аравия.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, поддержку общерыночным настроениям оказали слабость доллара и некоторое снижение опасений относительно возможности принятия Федрезервом решения по сворачиванию программ выкупа активов уже на ближайшем заседании 21-22 сентября.

Вышедшие во вторник августовские данные по внешней торговле КНР оказались неожиданно неплохими, также чуть лучше ожиданий оказалась динамика промпроизводства в Германии (+1% м/м; консенсус Рейтер: +0,9%).

Сохраняется спрос на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" при поддержке благоприятной ценовой конъюнктуры рынка газа и ожиданий скорого запуска "Северного потока 2".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций продолжает осваивать территорию рекордов, главной идеей остается политика Федрезерва. Слабый отчет по занятости в США, вышедший в минувшую пятницу, позволяет рассчитывать на то, что американский регулятор не будет торопиться с ужесточением как количественных мер, так и качественных. При текущем притоке новых инвесторов рынок не испытывает проблемы с ликвидностью.

Поддержку нефти оказывает рост китайского импорта и проблемы в Мексиканском заливе. Однако давление на нефть WTI оказывает тот факт, что День труда завершает высокий летний сезон потребления топлива. На локальном американском рынке может сформироваться весьма сильный дисбаланс. С момента обрушения урагана Ида на побережье штата Луизиана прошла уже неделя, однако почти 80% добывающих нефть мощностей в Мексиканском заливе не восстановили работу.

В США в понедельник торги не проводились в связи с празднованием Дня труда, в Европе индексы выросли на 0,7-1%.

Во вторник в Азии также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,2%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в азиатских странах, которая во многом влияет на темпы экономического восстановления.

В Японии днем ранее количество инфицированных коронавирусной инфекцией составило менее 10 тыс. человек - впервые со 2 августа. В СМИ появились сообщения, что правительство может ослабить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты, что поддерживает оптимизм инвесторов.

Также позитивом стали статданные о китайском торговом балансе за август, профицит которого составил $58,34 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это стало максимумом с января. В прошлом году в августе показатель был на уровне $57,25 млрд.

Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали положительное сальдо в размере $51,05 млрд, а эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне $48 млрд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent подросли, рынок продолжает следить за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,53 за баррель (+0,4% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $69,09 за баррель (-0,3% и -1% в понедельник).

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановлена после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходятся нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн б/с, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+8,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+7,7%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+4,9%), Эн+ (+3,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,4%).

Подешевели бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,33 млрд рублей (из них 7,03 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,39 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,25 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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