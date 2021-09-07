Российские компании - главные бенефициары сырьевого суперцикла - ITI Capital

Российские компании являются главными бенефициарами сырьевого суперцикла, говорится в комментарии ITI Capital.

"Сырьевой суперцикл набирает обороты. В понедельник, 6 сентября, цены на алюминий подскочили до максимума за 10 лет, на Лондонской бирже показатель достиг $2768/т после военного переворота в Гвинее на выходных. Гвинея - крупнейший мировой экспортер бокситов, которые являются основным сырьем для производства алюминия. В этих условиях котировки Русала подскочили на 14% в понедельник. Также активно дорожает газ, в Европе цена уже превзошла $650 за кубометр. На этом фоне акция "Газпрома" приближается к своему историческому максимуму - 360 руб. Вопреки удорожанию бумаг добывающих компаний по темпам роста в число аутсайдеров вошли нефть и акции нефтегазовых компаний", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, скачок цен на сырьевые активы, особенно газ и металлы, усилит инфляционное давление и сдержит экономический рост, главным образом, крупнейших импортеров, в частности, Китая, Европы и США. "В чем-то этот сырьевой цикл безусловно искусственный, обусловленный проблемами с цепочками поставок, случаями картельного сговора, геополитикой и прочими факторами, поэтому носит временный характер", - подчеркивается в комментарии.

Помимо скачка цен на сырье и наращивания добычи и производства, акции российских добывающих компаний активно дорожают ввиду ожиданий более высоких дивидендов из-за кратного роста прибыли г/г. В этих условиях "Мечел" (ао) в понедельник прибавил более 25%. "Газпром" тоже не остался в стороне (+2,2%). Эксперты указывают, что, исходя из чистой прибыли в 845 млрд руб. за I полугодие, дивидендная доходность компании должна составить около 12% или около 40 руб. против 12,55 руб. в 2020г. Свободный денежный поток за первое полугодие 2021г составил 625 млрд руб.

Инвесторы ждут скачка дивидендов и прибыли многих добывающих компаний, который превысит рекордный 2019г, когда средняя анализированная дивидендная доходность составила около 10% по сравнению с 5% за 2020г. На взгляд аналитиков ITI Capital, инвесторам не стоит забывать об повышении НДПИ для металлургов, что скажется на решении компаний по дивидендным выплатам.

"Основной приток в российские акции станет следствием скачка дивидендов, т. к. цены на сырье и многие недрагоценные металлы, в частности медь, железную руду, никель, находятся на историческом максимуме. Очевидно, что цены акций и дивиденды добывающих компаний возвращаются к пику суперцикла, который предшествовал 2008г, и у многих компаний, в частности металлургических, они уже выше. Следовательно отстающие компании, в частности "Мечел", сейчас догоняют и продолжают расти. Рост бумаг, достигших максимума ещё в июне, в частности "Северстали", "НЛМК", Евраза и прочих, не очевиден после повышения НДПИ, что скажется на дивидендах", - заключают стратеги ITI Capital.

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