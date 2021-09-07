Наиболее вероятный диапазон для пары доллар/рубль на конец года 72-74 руб./$1 - "Атон"

Наиболее вероятным диапазоном для пары доллар/рубль на конец года является 72-74 руб./$1, отмечается в комментарии главного стратега инвестиционной компании "Атон" Александра Кудрина.

По его мнению, на конец текущего года вероятным выглядит диапазон 72-74 руб./$1 при прочих равных (в том числе и стабильности геополитической ситуации). В 2022г с учетом относительно высокого прогноза по инфляции и планируемом увеличении расходов, финансируемых из Фонда национального благосостояния, на взгляд Кудрина, можно говорить о диапазоне 73-76 руб./$1 в среднем за год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.