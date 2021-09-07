Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 52004 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 8 сентября, ОФЗ 26237 с погашением в 2029г и ОФЗ 52004 с погашением в 2032г, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Основная интрига во вторник - какие бумаги Минфин предложит для завтрашних аукционов. Чтобы полностью выполнить квартальный план по заимствованиям (для этого осталось разместить ОФЗ всего на 33 млрд руб.), Минфин, скорее всего, предложит в рамках безлимитного аукциона один из выпусков, активно размещаемых в последнее время. Таким выпуском могут стать ОФЗ 26237 с погашением в 2029г. В дополнение ведомство может попробовать предложить рынку линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032г, эта бумага была зарегистрирована на прошлой неделе, и для нее Минфин, скорее всего, установит лимит в 10-20 млрд руб.", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.

По их мнению, спрос на линкер может оказаться довольно высоким: Минфин не предлагал этот тип бумаг с середины июня, к тому же разгон инфляции в последние недели может пошатнуть уверенность участников рынка, что ЦБ сумеет вернуть инфляцию к долгосрочному ориентиру и закрепить ее на целевом уровне вблизи 4%. В этом случае именно линкеры способны обеспечить наилучшую защиту.

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