Рынок акций РФ продолжит рост на текущей неделе - Альфа-банк

Рынок акций РФ продолжит рост на текущей неделе, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Рост на российском рынке акций во вторник продолжится - его поддержат более сильные в сравнении с ожиданиями данные по китайскому экспорту за август и надежды на отсрочку количественного сокращения, а также новые стимулы со стороны мировых центральных банков на фоне неопределенности в связи с пандемией. Цены на нефть утром восстанавливаются; ситуация на валютных рынках стабильна. Сегодня, после долгих выходных, возобновляет работу Wall Street; американские фьючерсы торгуются на прежних уровнях", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

Эксперт ожидает, что рост российского рынка акций на этой неделе продолжится на фоне возобновления reflation trade и спроса на акции циклических компаний - большой потенциал роста сохраняется в недооцененных бумагах банковского сектора. Сохраняется интерес инвесторов к акциям горно- металлургического сектора и к историям качественного роста, особенно к компаниям крупной капитализации. Все эти факторы, по мнению Волша, должны оказать поддержку российскому рынку акций на текущей неделе.

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