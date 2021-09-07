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07 сентября 2021 года 11:19
Рынок акций РФ продолжит рост на текущей неделе - Альфа-банк
Рынок акций РФ продолжит рост на текущей неделе, говорится в комментарии Альфа-банка. "Рост на российском рынке акций во вторник продолжится - его поддержат более сильные в сравнении с ожиданиями данные по китайскому экспорту за август и надежды на отсрочку количественного сокращения, а также новые стимулы со стороны мировых центральных банков на фоне неопределенности в связи с пандемией. Цены на нефть утром восстанавливаются; ситуация на валютных рынках стабильна. Сегодня, после долгих выходных, возобновляет работу Wall Street; американские фьючерсы торгуются на прежних уровнях", - отмечает аналитик банка Джон Волш. Эксперт ожидает, что рост российского рынка акций на этой неделе продолжится на фоне возобновления reflation trade и спроса на акции циклических компаний - большой потенциал роста сохраняется в недооцененных бумагах банковского сектора. Сохраняется интерес инвесторов к акциям горно- металлургического сектора и к историям качественного роста, особенно к компаниям крупной капитализации. Все эти факторы, по мнению Волша, должны оказать поддержку российскому рынку акций на текущей неделе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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