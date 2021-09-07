Идея дня: стоит обратить внимание на акции Deutsche Telekom - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Deutsche Telekom, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Deutsche Telekom AG может объявить о продаже голландского подразделения T-Mobile за €5 млрд уже на этой неделе, согласно данным Bloomberg. Продажа несущественна для сокращения долговой нагрузки компании (более €120 млрд), однако она сигнализирует о стремлении руководства сосредоточиться на ключевых бизнес-направлениях. Нам нравятся акции компании за сочетание роста примерно на 5% в год и дивидендной доходности в 3,5%", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.