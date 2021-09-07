Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 72,7-73,4 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 72,7-73,4 руб./$1 и на уровне 86,4-87,0 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Нефтяные котировки в понедельник снижались, однако к вечеру цена сорта Brent вернулась к отметке выше $72 за баррель. Это стало одним из факторов, которые оказали давление на российский рубль: на вечерних торгах курс доллара составил 73,06 руб. (+33,25 коп.), курс евро - 86,69 руб. (+28,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 31,23 коп. и составила 79,19 руб. Кроме сырьевых цен, на динамике валют развивающихся рынков отразился рост доллара относительно других мировых валют и слабый спрос на активы развивающихся государств в выходной день для бирж США", - отмечает эксперт.

Аналитик подчеркивает, что во вторник на утренних торгах российская валюта мало меняется к доллару и евро: курс доллара составил 72,95 руб. (-4,5 коп.), курс евро - 86,66 руб. (-0,25 коп.). Нефтяные котировки прибавляют около 0,5%, что может оказать поддержку рублю, который в течение дня может торговаться в диапазоне 72,7-73,4 руб. в паре с долларом и на уровне 86,4-87,0 руб. в паре с европейской валютой.

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