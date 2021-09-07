Котировки нефти во вторник могут закрепиться около $72,5/барр. - Sber CIB

Котировки нефти во вторник могут закрепиться около $72,5 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Утром фьючерсы на основные мировые индексы движутся в разных направлениях, а нефть дорожает. Индекс Мосбиржи в начале торгов может вырасти. Цены на нефть могут закрепиться около $72,5 за баррель Brent. Инвесторы ждут возобновления добычи и работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана "Ида", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться без сильных изменений, как и в понедельник, поскольку важных событий и публикаций не ожидается. В этих условиях российская валюта может удержаться около 73 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

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