Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 7 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Торги на американских фондовых биржах накануне не проводились в связи с праздничным днем (День труда).

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах во вторник не демонстрируют единой динамики. Японский и китайские фондовые индексы растут, в то время как корейский и австралийский снижаются. Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в азиатских странах, которая во многом влияет на темпы экономического восстановления. Японский фондовый индекс Nikkei увеличился по итогам торгов на 0,84%. Южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустились на 0,5% и 0,05% соответственно. Резервный банк Австралии на заседании во вторник принял решение сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,1% годовых. Кроме того, центробанк страны подтвердил, что он начнет сокращать программу выкупа гособлигаций в текущем месяце.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают в ходе утренних торгов во вторник после снижения днем ранее. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $72,77 за баррель, что на 0,76% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,5% - до $72,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,38 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 1% - до $69,29 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров остается ситуация в Мексиканском заливе. Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановлена после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходятся нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн баррелей в сутки, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья. Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,097 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,951 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 сентября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (4-6 августа) 0,04%, поднявшись до 726,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-19" (+0,17%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,16%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,34%), "Роснефть-001Р-04" (-0,17%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-07 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 145 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 14 сентября. Кроме того, 3 сентября Промсвязьбанк завершил размещение 2-летних облигаций серии 003P-06, разместив бумаги 351,095 млн рублей по ставке 7,4% годовых.

АО "Лидер-инвест" 16 сентября соберет заявки на 5-летние бонды серии БО-П03 объемом от 8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 260-280 базисных пунктов к ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% от номинала будут гаситься в даты выплат 12-19 купонов. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) начинает премаркетинг дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Дата открытия книги заявок, а также ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позже. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ОВК-Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 4,88% годовых. В марте "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций компании серии БО-01. По новым условиям выплаты по 16-20-му купонам переносятся на июнь 2022 года, а ставка по купонам понизится. Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России. Ставка 18-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. В феврале владельцы облигаций проголосовали за эти изменения. Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска. В августе 2019 года владельцы облигаций согласились на продление срока обращения бумаг с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года, таким образом, объем выпуска в обращении на данный момент составляет 11,25 млрд рублей. Ставка 11-30-го купонов была первоначально установлена на уровне 9,55% годовых. Выпуск бондов БО-01 номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2014 года (первоначально на 5 лет) по ставке 12,5% годовых.

"ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 сентября 2021 года. Дата приобретения - 27 сентября 2021 года. Общее количество выкупаемых бумаг выпуска 001Р-02 - не более 30 тыс. штук, выпуска 001Р-03 - не более 50 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 001P-02 - не более 100,4% от номинальной стоимости, серии 001P-03 - не более 102%. Компания в феврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей серии 001P-02. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 на 400 млн рублей был размещен в августе 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно.

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