Рубль во вторник будет торговаться у нижней границы диапазона 72,5-74,5 руб./$1 - ПСБ

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться у нижней границы диапазона 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар в ходе торговой сессии понедельника незначительно укрепился, протестировав уровень 73 руб./$1. В целом динамика была обусловлена временной неготовностью рынка к переходу к более сильным позициям рубля, что отразилось на сокращении объемов торгов парой доллар/рубль. Также на консерватизм рынка FX влияют ожидания инвесторов о решении правительства относительно скупки иностранной валюты по бюджетному правилу. Откату рубля также способствовал и находившийся под давлением рынок нефти. Ключевую динамику пары доллар/рубль на этой неделе будут задавать заседание ЦБ", - отмечает аналитик банка Егор Жильников.

Эксперт констатирует, что по состоянию на утро вторника мировые фондовые рынки открылись в целом позитивно, цены на нефть стабильны и удерживаются чуть выше $72,7/барр. Аналитик ожидает незначительного укрепления отечественной валюты с возвращением доллара к нижней границе нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1.

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