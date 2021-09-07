Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут Сбер и макростатистика в Европе:

- Ожидаются результаты Сбера за 8 месяцев 2021г по российским стандартам отчётности;

- В Германии выйдут данные по промышленному производству и индекс ZEW, в еврозоне - отчёт по ВВП.

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