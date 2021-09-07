Рынок акций РФ, скорее всего, откроется ростом на 0,5% во вторник - "Атон"

Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов акциями в России во вторник - рост на открытии, по их мнению, составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

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