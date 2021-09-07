Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник ростом на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, повышением на 0,1-0,3%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4030-4040 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4050, 4070 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

по мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США после трехдневного перерыва в торгах. Публикация ряда важных макроэкономических показателей в ЕС по обыкновению едва ли окажет существенное влияние на ход торгов в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.