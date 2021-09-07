"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Газпрома с целью 420 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" и повышают целевой ориентир до 420 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "Газпрома" за II кв. 2021г составила 2,1 трлн руб., увеличившись почти в 2 раза на фоне роста цен на углеводороды. А также из-за повышенного спроса на газ со стороны конечных потребителей из-за аномальной жары в отчётном периоде. В частности, продажи газа в Европу за II кв. 2021г увеличились в 2,5 раза - до 935,5 млрд руб. При этом, средняя цена реализации в долларах включая акциз и таможенные пошлины выросла в 2 раза", - напоминает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Чистая прибыль компании составила 521,2 млрд руб., превзойдя прогнозы рынка. Таким образом чистая прибыль за I полугодие 2021г увеличилась в 22 раза - до 968,5 млрд руб.

"Учитывая продолжающуюся положительную динамику цен на газ и высокий спрос на газ в преддверии отопительного сезона, мы ждём сильные финансовые результаты по итогам II полугодие 2021г и высокие дивиденды по итогам года. Таким образом, по нашим оценкам, дивиденд на акцию "Газпрома" за 2021г может составить около 35-38 руб., дивидендная доходность 11,2%. В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и поднимаем целевой ориентир по акциям "Газпрома" до 420 руб.", - резюмирует Баженов.

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