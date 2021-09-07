Акции ВТБ сохраняют потенциал для дальнейшего роста - BCS Express

Акции ВТБ сохраняют потенциал для дальнейшего роста, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Акции постепенно приближаются к многолетним максимумам. Ближайший ориентир - майский экстремум на 5,56 коп. На мой взгляд, этот рубеж не просто будет достигнут, но и будет преодолен в среднесрочной перспективе. Ключевой драйвер - ожидания роста прибыли и дивидендов. Причем не только по итогам 2021г, но и по результатам 2022г", - отмечает аналитик.

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