Утренние прогнозы: старт торгов акциями во вторник пройдет в плюсе

По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста. Позднее рынок с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения, полагают эксперты.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон во вторник с утра нейтральный. Американские биржи в понедельник были закрыты. Азиатские рынки в данное время торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,35% и находится около уровня $72,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4030-4040 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4050, 4070 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется ростом на 0,5%".

Sber CIB: "Утром фьючерсы на основные мировые индексы движутся в разных направлениях, а нефть дорожает. Индекс Мосбиржи в начале торгов может вырасти" .

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): Внешний фон не благоволит продолжению покупок: американские фьючерсы пока торгуются в легком минусе, в "красной" зоне промышленные и драгоценные металлы, на 0,2% растет Индекс доллара, говоря об общем снижении спроса на рисковые активы. Небольшим позитивом является удорожание нефти на 0,7%, но пока котировки расположились в районе 70-73 доллара за баррель. С одной стороны, это достаточно комфортный уровень для рублевых активов. С другой, дальнейший рост нефти спровоцировал бы ускорение роста Индекса Мосбиржи к следующей цели - 4060 пунктов. Однако коррекция по российским акциям вряд ли будет глубокой и продолжительной, и пока ее стоит использовать для покупок".