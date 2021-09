Фондовые рынки государств АТР во вторник меняются без единой динамики. Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $72,54 за баррель.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах во вторник не демонстрируют единой динамики. В то время как японский и китайские фондовые индексы растут, корейский и австралийский постепенно снижаются.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в азиатских странах, которая во многом влияет на темпы экономического восстановления.

В Японии днем ранее количество инфицированных коронавирусной инфекцией составило менее 10 тыс. человек - впервые со 2 августа. В СМИ появились сообщения, что правительство может ослабить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты, что поддерживает оптимизм инвесторов.

Потребительские расходы в стране в июле выросли на 0,7% в годовом выражении. В июне они сократились на 5,1%. Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали рост на 2,9%.

Больше всего японцы тратились на продукты (+1,9%), одежду (+2,7%) и транспорт и коммуникации (+14,2%). Расходы сократились на такие статьи, как коммунальные услуги (-5,9%), медицинское обслуживание (-7%) и образование (-9,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК увеличился почти на 1%.

Среди лидеров роста на японском рынке во вторник - производитель цветных металлов Toho Zinc Co. Ltd. (+11,2%) и инвесткорпорация SoftBank Group Corp.(+7,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК прибавил 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Оптимизм трейдеров обеспечен хорошими статданными о китайском торговом балансе за август, профицит которого составил $58,34 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это стало максимумом с января. В прошлом году в августе показатель был на уровне $57,25 млрд.

Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали положительное сальдо в размере $51,05 млрд. А эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показателя на уровне $48 млрд.

Экспорт увеличился на 25,6% по сравнению с прошлым годом, до $294,32 млрд.

Импорт вырос на 33,1% в годовом выражении, до $235,98 млрд.

Среди лидеров на гонконгской бирже акции сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5,1%), технологических Meituan (+5%), Tencent Holdings Ltd. (+3%) и Alibaba Group Holding Ltd. (+1,3%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+2%).

Южнокорейский индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК опустились на 0,5% и 0,05% соответственно.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Резервный банк Австралии на заседании во вторник принял решение сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,1%. Кроме того, центробанк страны подтвердил, что он начнет сокращать программу выкупа гособлигаций в текущем месяце.

На австралийской бирже котировки акций добывающих Mineral Resources Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. снижаются соответственно на 5% и 4%.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК во вторник составляет $72,54 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,39 (0,5%) - до $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,14 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,7 (1%) - до $69,29 за баррель.

В центре внимания трейдеров в том числе остается ситуация в Мексиканском заливе.

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановлена после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходится нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн баррелей в сутки, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение доллара США.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.