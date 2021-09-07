Вероятно нейтральное открытие торгов акциями РФ во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное открытие торгов акциями РФ во вторник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Внешний фон во вторник с утра нейтральный. Американские биржи в понедельник были закрыты. Азиатские рынки в данное время торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,35% и находится около уровня $72,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

По его мнению, среди акций с высоким весом потенциал для подъема сохраняется у "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", ВТБ, "Роснефти", "Норникеля". В "Яндексе" также складывается благоприятная картина после прорыва наверх границ годового боковика.

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