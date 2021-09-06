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06 сентября 2021 года 19:55

Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро в условиях низкой активности рынка и дешевеющей нефти

Москва. 6 сентября. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине в условиях низкой активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и вслед за дешевеющей нефтью.

Курс доллара США составил 73,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,69 руб./EUR1, подорожав на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,23 копейки - до 79,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил снижение к доллару и евро на вечерних торгах в условиях сниженной активности, так как в понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда). Давление на рубль также оказывают снижающиеся цены на нефть и негативная динамика ряда валют emerging markets, обусловленная коррекционным повышением доллара к корзине основных мировых валют.

В центре внимания инвесторов остаются статданные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные Минтруда. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле.

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Между тем, статданные из Германии показали, что объем новых заказов промышленных предприятий страны в июле увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и стал максимальным с начала отслеживания этих данных в 1991 году, отмечает Destatis. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспортные заказы промпредприятий Германии в позапрошлом месяце выросли на 8%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 4,1%, из других государств - подскочили на 15,7%.

Внутренние заказы промпредприятий в июле сократились на 2,5%.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 10 сентября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль в понедельник торгуется чуть ниже уровней закрытия пятницы, когда вышли более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда. "Такая статистика может заставить ФРС пересмотреть свои планы касательно мягкой денежно-кредитной политики, что может оказать поддержку рублю относительно доллара США. Назвать сегодняшний день показательным нельзя, так как выходной день в США снизил активность инвесторов. В конце же недели нас ждет решение Банка России по ключевой ставке. Регулятор может поднять ее на 50 б.п., что также должно выступить на стороне российской валюты", - говорит Голубов.

"Рубль с открытия устремился вниз, хотя ситуация на мировых рынках была достаточно благоприятной. Лишь нефть находилась под умеренным давлением, но вскоре стала восстанавливаться. Несмотря на улучшение внешнего фона, рубль после нескольких коррекционных попыток продолжил сдавать позиции. Давление на него и другие развивающиеся валюты оказывал поступательный рост доллара. Правда, многие представители сектора еще утром стали восстанавливаться, часть вышла в плюс. Восходящей динамике биржевых инструментов способствуют надежды инвесторов на то, что провальный отчет по рынку труда США, вышедший в пятницу, заставит ФРС повременить с началом сворачивания монетарных стимулов. Несмотря на пробой важной поддержки 72,68 руб./$1, пара "доллар-рубль" в пятницу сумела отскочить от нового двухмесячного минимума 72,55 руб./$1. Теперь эта отметка является техническим препятствием для снижения, а ближайшей целью восстановления доллара может стать бывшая поддержка 73,16 руб./$1, которая способна выступить сопротивлением", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть продолжает дешеветь вечером в понедельник на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,55% - до $72,21 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,61% - до $68,87 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, уменьшили оптимизм трейдеров в отношении темпов восстановления экономики США и спроса на нефть.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом Ида, вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановить работу.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 сентября на 9,93 копейки, до 72,9538 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,77 копейки, до 86,5743 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на "Московской бирже" из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся по отношению к пятнице на 20,6 копейки и составил 72,9588 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 234,229 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 12,89 копейки, до 86,545 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 14,87 копейки и составил 86,5822 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR361,891 млн, из которых EUR107,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR253,901 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 4 б.п. - до 6,91% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,33% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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