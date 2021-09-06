Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс Китая в августе (06:00 МСК);

- промышленное производство Германии в июле (09:00 МСК);

- индекс экономических настроений Германии ZEW в сентябре (12:00 МСК);

- пересмотренный ВВП еврозоны во 2К21г (12:00 МСК);

- финансовые результаты Сбербанка за август 2021г по РСБУ;

- совет директоров "Акрона" должен обсудить вопрос дивидендов;

- ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении "Северстали".

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