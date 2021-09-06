"Финам" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с целью $46

"Финам" повышает рекомендацию с "держать" до "покупать" для акций Freeport-McMoRan и подтверждает целевую цену на уровне $46 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% к июню 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик Алексей Калачев отмечает, что со времени июньского обзора акции Freeport совершили ожидаемую коррекцию и, по его мнению, к настоящему моменту восстановили потенциал роста. Компания представила сильные производственные результаты и финансовую отчетность за II квартал и 6 месяцев 2021г.

"Мы подтверждаем целевую цену по акциям FCX $46 на июнь 2022 г. и поднимаем по ним рекомендацию с "Держать" до "Покупать". В последнем обзоре мы видели ограниченный потенциал для роста и предполагали возможность коррекции. Эта коррекция произошла, и теперь апсайд к текущей цене акций составляет 26,8%", - указывает Калачев.

Аналитик отмечает следующие значимые факторы:

- Цены на медь достигли многолетних рекордных значений в этом году и находятся недалеко от них. Медь - самый востребованный металл в процессе энергоперехода, спрос на него имеет долгосрочный потенциал роста. FCX обладает портфелем качественных активов со значительными доказанными запасами меди.

- Главный фактор роста акций FCX на среднесрочный период - восстановление объемов добычи в связи с завершением перевода от карьерного к шахтному способу на рудниках месторождения Грасберг в Индонезии. FCX в 1П2021 увеличила добычу меди на 21,7%, добычу золота - на 73,5% к 1П2020.

- Компания в 2021г показывает сильные финансовые результаты. В 1П 2021 выручка компании выросла на 81% г/г. Прибыль акционеров составила $ 1,21 на акцию по сравнению с убытком в размере $ 0,30 на акцию годом ранее.

- Компания приняла новую финансовую политику в феврале 2021г. После перерыва в 2020г компания с 2021г восстановила выплату дивидендов из расчета $0,30 на акцию в год. Дивиденды выплачиваются ежеквартально в размере $0,075 на акцию.

- В будущем FCX намерена возвращать акционерам в виде дивидендов и buyback не менее 50% свободного денежного потока после снижения величины чистого долга до уровня ниже $4 млрд. По состоянию на 30 июня 2021г чистый долг компании снизился до $3,4 млрд.

Ключевыми рисками для Freeport-McMoRan эксперт "Финама" видит вероятность коррекции в ценах промышленных металлов в случае сворачивания QE, а также возможные изменения регуляторных требований местных властей в регионах добычи.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи с долей рынка около 5%. Кроме меди, компания добывает молибден и золото. Рудники компании расположены в США, Южной Америке и Индонезии.

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