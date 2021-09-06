Котировки нефти к концу недели поднимутся выше $72,5/барр. - Sber CIB

Котировки нефти к концу недели поднимутся выше уровня $72,5 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Михаила Шейбе.

Эксперт напоминает, что на текущей неделе еженедельные отчеты по товарным запасам углеводородов в США выйдут на день позже обычного из-за выходного дня в понедельник и могут быть довольно значимыми, поскольку эта статистика впервые отразит последствия урагана "Ида". Во вторник инвесторы будут анализировать данные по внешней торговле Китая, которые покажут, как идет восстановление экономики КНР. В четверг будет опубликован ежемесячный отчет Управления энергетической информации (EIA) по нефтяному рынку.

"Скорее всего, EIA понизит оценки спроса на 2021 и 2022гг, поскольку распространение дельта-штамма коронавируса продолжает негативно влиять на потребление нефти во многих регионах мира, - полагает Шейбе. - Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение о необходимости сворачивания стимулирующих мер. В пятницу в США выйдет индекс цен производителей за август. Рынок следит за тем, как президент США Джо Байден продвигает план, предусматривающий дополнительные бюджетные расходы общим объемом $3,5 трлн. Отметим также, что на этой неделе Джо Байден, вероятно, примет решение о назначении Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС на второй срок".

Аналитик полагает, что ценовая динамика на этой неделе будет примерно такой же, как на прошлой: снижение котировок в начале недели сменится их ростом. "Мы полагаем, что во второй половине недели котировки Brent, вероятно, поднимутся выше $72,5/барр., а основное сопротивление будет расположено на уровне $73,7/барр., который за последнее время дважды не удалось преодолеть", - прогнозирует Шейбе.

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