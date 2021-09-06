Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в условиях низкой активности рынка и вслед за снижающейся нефтью

Москва. 6 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и вслед за снижающейся нефтью.

Курс доллара США составил 72,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,52 руб./EUR1, подорожав на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,7 копейки - до 79,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 сентября на 9,93 копейки, до 72,9538 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,77 копейки, до 86,5743 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности, так как в понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда). Давление на рубль также оказывают снижающиеся цены на нефть и негативная динамика ряда валют emergin markets, обусловленная коррекционным повышением доллара к корзине основных мировых валют.

В центре внимания инвесторов остаются статданные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные Минтруда. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле.

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Между тем, статданные из Германии показали, что объем новых заказов промышленных предприятий страны в июле увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и стал максимальным с начала отслеживания этих данных в 1991 году, отмечает Destatis. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспортные заказы промпредприятий Германии в позапрошлом месяце выросли на 8%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 4,1%, из других государств - подскочили на 15,7%.

Внутренние заказы промпредприятий в июле сократились на 2,5%.

"Рубль остается на довольно высоких позициях отчасти благодаря отскоку нефти после утренней просадки. В связи с празднованием Дня труда в США, где рынки в понедельник закрыты, ликвидность в целом обещает быть низкой, что чревато кратковременным резкими колебаниями, в том числе на валютных площадках. Если нефть воздержится от новой просадки, пара "доллар-рубль" останется под отметкой 73 руб./$1 до конца торговой сессии понедельника", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В понедельник рубль, который в пятницу немного прибавил в цене, дешевеет до 72,9 за доллар на фоне глобального укрепления американской валюты. При этом сегодня в США выходной день, поэтому торги, вероятно, будут проходить спокойно, и рублю удастся удержаться у текущих уровней. Важных событий и публикаций сегодня немного, из наиболее примечательного - индекс PMI для строительного сектора Германии за август", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

Нефть дешевеет в понедельник на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,4% - до $71,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,42% - до $68,56 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, уменьшили оптимизм трейдеров в отношении темпов восстановления экономики США и спроса на нефть.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом Ида, вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановить работу.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 4 б.п. - до 6,91% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,33% годовых.