Значение ключевой ставки ЦБ в размере 7% станет максимальным в текущем цикле - ITI Capital

Значение ключевой ставки ЦБ РФ в размере 7% годовых станет максимальным в текущем цикле, что положительно скажется на ценовой динамике среднесрочных и длинных ОФЗ в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии ITI Capital.

"10 сентября пройдет первое осеннее заседание ЦБ России по денежно-кредитной политике (ДКП). Во время предыдущей встречи в конце июля регулятор принял решение из-за сохраняющегося повышенного влияния проинфляционных факторов повысить ключевую ставку максимально широким шагом сразу на 100 б.п., тем самым доведя ее значение до 6,5%. При этом сопроводительная риторика была несколько смягчена. А именно, дальнейшее увеличение стоимости кредитования больше не носит предопределенного характера и будет зависеть от поступающих данных. Зампред Банка России Алексей Заботкин во время недавнего брифинга, который скорее всего станет последней официальной коммуникацией регулятора с инвестиционным сообществом перед наступающей "неделей тишины", не стал уточнять сигнал по ДКП. Он сообщил, что прежнее заявление сохраняет свою актуальность", - пишет аналитик инвесткомпании Ольга Николаева.

С учетом неприятного сюрприза, который преподнесли последние макроданные, указывающие на очередной инфляционный скачок, консенсус-прогноз участников рынка стал все больше смещаться в сторону продолжения цикла нормализации монетарных условий, указывает эксперт. При этом мнения инвесторов разделяются между повышением ставки на 25 и 50 б.п.

"Мы также все больше склоняемся к тому, что ключевая ставка вновь может быть повышена. С точки зрения размера шага (25/50 б.п.), по нашему мнению, вероятность пока примерно одинаковая. В то же время до начала заседания мы успеем получить еще один блок еженедельной статистики по инфляции. Если наблюдаемый в последние две недели тренд сохранится, то, скорее всего, значение ключевой ставки будет доведено сразу до 7%. В то же время это по-прежнему согласовывается с нашим базовым прогнозом, - мы также продолжаем считать, что значение ключевой ставки в размере 7% станет максимальным в текущем цикле, что положительно скажется на ценовой динамике среднесрочных и длинных ОФЗ в ближайшие месяцы", - заключает Николаева.

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