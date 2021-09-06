Котировки золота в начале недели останутся в пределах $1815-1830 за унцию - Sber CIB

Котировки золота в начале недели, скорее всего, останутся в пределах $1815-1830 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Котировки золота в пятницу выросли с $1810 за унцию до $1830 за унцию, в то время как пара EUR/USD оставалась вблизи 1,187, - напоминает эксперт. - Внимание инвесторов было направлено на статистику по рынку труда в США. Согласно эти данным, в августе вне сельского хозяйства было создано 235 тыс. новых рабочих мест, что в три раза меньше прогноза (733 тыс.) и значительно меньше, чем в июле (1 053 тыс. по пересмотренным данным). Столь слабые результаты объясняются вспышкой дельта-штамма коронавируса из-за которой пострадало восстановление занятости в гостиничном бизнесе и сфере отдыха и развлечений".

Котировки золота выросли почти до семинедельных максимумов, поскольку данные по рынку труда укрепили ожидания, что ФРС не будет спешить со сворачиванием стимулирующих мер и пока не станет объявлять о сокращении количественного смягчения, указывает Чернышев. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что экономика страны остается сильной, несмотря на слабые данные по рынку труда за август. Вместе с тем опубликованные данные показали, что зарплаты в США в августе выросли на 0,6%, безработица снизилась с 5,4% до 5,2%. Это усилило инфляционные ожидания и вызвало повышение доходности гособлигаций, что, в свою очередь, ограничило рост цен на золото. Индекс ISM PMI для сферы услуг США за август составил 55,2 пункта, что почти соответствовало консенсус-прогнозу (55,1).

Аналитик отмечает, что в понедельник золото котируется около $1830 за унцию, однако рыночная активность будет ограничена из-за празднования Дня труда в США. Важной макроэкономической статистики не ожидается. В четверг ожидается решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, в пятницу в США выйдет индекс цен производителей за август. Кроме того, в США будет опубликована Бежевая книга ФРС, данные по числу новых вакансий (JOLTS) за июль, июльская статистика оптовых запасов и еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице. В еврозоне будут представлены окончательные данные по ВВП за 2К21 и сентябрьский индекс экономических ожиданий ZEW.

Чернышев ожидает, что котировки золота в понедельник останутся в рамках диапазона $1815-1830 за унцию.

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