Рубль сохраняет прочные позиции против доллара США - Росбанк

Рубль сохраняет прочные позиции против доллара США, считают аналитики Росбанка.

"Ослабление американской валюты после релиза данных по рынку труда усилило спрос на рисковые валюты по итогам пятницы. Это позволило российскому рублю зафиксировать недельные приросты +1,1% в паре с долларом США и +0,1% в паре с евро. По сравнению с другими валютами развивающихся стран рубль показал средний результат", - напоминают аналитики банка.

По их мнению, текущая неделя может снова стать удачной для рубля: нефть Brent имеет все шансы остаться в пределах диапазона $70-73, получая структурную поддержку от координации стран ОПЕК+ по темпам наращивания добычи до конца года, а американская валюта не будет спешить отыгрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ.

"На локальном рынке давление на рубль может несколько вырасти из-за решения Минфина направить на покупку иностранной валюты около 327 млрд рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 млрд руб. соответственно). Однако, к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России (Росбанк: +50 б.п., до 7,00% годовых) может умеренно поддержать рубль. По итогам текущей недели мы ожидаем пару доллар-рубль в интервале 72,50-73,50 и евро-рубль в интервале 86,0-87,0", - прогнозируют эксперты Росбанка.

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