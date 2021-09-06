Недооцененные акции банковского сектора РФ обладают большим потенциалом роста - Альфа-банк

Недооцененные акции банковского сектора РФ обладают большим потенциалом роста, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Рост на российском рынке акций в понедельник продолжится на фоне утреннего оптимизма на азиатских рынках, так как инвесторы отыгрывают идею о том, что из-за слабых макроэкономических данных по всему миру начало количественного свертывания может откладываться, тогда как ряд стран, в том числе Япония и Китай, могут, напротив, предложить дополнительные стимулы. Европейские и американские фьючерсы также растут, хотя объемы торгов могут быть небольшими, так как рынок США закрыт по случаю Дня труда. Доллар торгуется около своих месячных минимумов на фоне роста доходностей КО. Цены на нефть снижаются сегодня утром, так как рынок обеспокоен перспективами спроса после выхода слабых данных по рынку труда США. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах роста на российском рынке акций будут акции циклических компаний, при этом большим потенциалом роста обладают недооцененные акции в банковском секторе", - прогнозирует Волш.

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