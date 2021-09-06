BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Enterprise Products, Teva, Salesforce, WestRock и AES, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Enterprise Products Partners LP - североамериканский поставщик услуг транспортировки производителям и потребителям природного газа, нефти, продуктов переработки и нефтехимии. Компания демонстрирует стабильность выручки и роста EBITDA, а также имеет долговую нагрузку ниже средней по отрасли. Компания по-прежнему растет за счет определенных инвестиций в рост, что потенциально позволит ей увеличить долю рынка в рамках широкой диверсификации. EPD может выиграть за счет восстановления объемов сбора и переработки (G&P), а также операционного левериджа по вертикально интегрированным активам", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

Вошел в топ-5 недели и Teva Pharmaceutical Industries Ltd. - крупнейший в мире производитель дженериков. Аналитики полагают, что сейчас бумага недооценена, особенно учитывая недавний запуск Teva дженериков средства от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) Perforomist, а также AZOPT 1% (для лечения повышенного внутриглазного давления). Компания по-прежнему отчитывается о положительных результатах по средству против мигрени Ajovy и экспериментальному препарату для терапии шизофрении. Также менеджмент полагает, что компания преодолела "дно" в динамике валовой рентабельности.

Включены в топ акции Salesforce.com Inc. - облачной компании в сегменте ПО. Она расширила свою деятельность, зайдя в мобильный сегмент, соцсети, аналитику и искусственный интеллект. Salesforce, на взгляд стратегов инвесткомпании, сможет выиграть от долгосрочных трендов в сегменте корпоративного ПО (цифровизация с фокусом на клиентский опыт, ПО как услуга, аналитику данных, а также услуги платформенного ПО, уход от более дорогих локальных решений). Компания активно внедряет инновации, расширяет долю на ключевых рынках и занимается экспансией на глобальные. Экспансия в смежные отрасли, в сторону более перспективной продукции, делает портфель продукции сбалансированным.

WestRock Co. - производитель и поставщик бумаги и упаковки, в том числе из гофрированного картона, на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии. Аналитики инвесткомпании отмечают эффективную работу менеджмента WestRock, сильную репутацию компании в своей отрасли и ожидаем, что ее продукты и услуги будут пользоваться высоким спросом по окончании коронакризиса.

На взгляд экспертов, компанию отличают устойчивые балансовые показатели и привлекательная дивидендная доходность (около 2,0%) в условиях низких процентных ставок. Кроме того, сейчас акции WRK торгуются с дисконтом в сравнении с группой аналогов (IP, PKG, SON) на фоне снижения котировок после резкого подъема с пандемических минимумов, достигнутых в марте 2020г.

AES Corp. - независимая глобальная компания в электроэнергетике. Компания генерирует около 32 тыс. МВт электроэнергии посредством 55 тепловых электростанций и станций возобновляемой электроэнергии.

"Мы полагаем, что эффективные активы компании в сегменте газовой электрогенерации со временем станут источником роста прибыли. Компания выигрывает от благоприятного регулирования в США (Indianapolis Power & Light, Dayton Power & Light и AES Hawaii). Другие долгосрочные позитивные факторы: рост денежного потока, выход из непрофильных активов и прирост как оптовых, так и промышленных клиентов за год, несмотря на пандемию", - отмечают аналитики BCS Global Markets.

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