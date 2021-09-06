Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 72,5-73,0 руб./$1 на этой неделе - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73,0 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль прибавил к доллару в пятницу ещё 0,2%, позволив довести результат за всю неделю до 1,1%. Благоприятный внешний фон - один из факторов. Локально рубль поддерживали экспортные продажи и спрос нерезидентов на российские активы. Увеличение Минфином объема покупок валюты в сентябре с 316 до 327 млрд руб. явного влияния на курс не оказало: повышение связано вновь в ошибкой прогноза в предыдущий месяц, хотя расчетный объем операций (279 млрд руб.) почти совпал с нашими и рыночными ожиданиями. В понедельник активность будет низкой, но на неделе рубль вполне способен удержать достигнутые уровни 72,5-73,0 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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