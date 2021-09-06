Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи вместе с раллирующим Русалом

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост на фоне подъема внешних фондовых площадок, подогретых ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики Федрезерва США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум вместе с раллирующими бумагами "Русала" на фоне роста алюминия.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 4013,63 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1732,09 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар стоит 73,0 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+6,7%, до 65,39 рубля), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +3,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Акции "Русала" раллируют вслед за ценами на алюминий на фоне известий о государственном перевороте в Гвинее. Госпереворот в Гвинее может серьезно повлиять на мировой рынок алюминия, считает основатель "Русала" Олег Дерипаска. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

"Русалу" принадлежит "Компания бокситы Киндии" в Гвинее", которое обеспечивает около 25% общего объема бокситов, добываемых компанией, месторождение одно из крупнейших в мире месторождений бокситов Диан-Диан, экспорт продукции которого начался в 2018 году, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.

Просели из-за отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-4,5%, до 235,3 рубля; дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию), также подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%, "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после преодоления рубежа 4000 пунктов следующей целью роста индекса МосБиржи является район 4060 пунктов.

Поддержку акциям "Норникеля" оказывает заявление компании о возможной выплате промежуточных дивидендов, а также переговоры ГМК с "Росрыболовством" по поводу заключения мирового соглашения. Ранее ведомство предъявило иск к ГМК на 59 млрд руб. за ущерб водной фауне в результате розлива топлива в Норильске весной прошлого года. Сама компания считает сумму завышенной в разы и теперь есть вероятность, что объем претензий не только будет снижен, но и их выплата растянута во времени. Сопротивлением по акциям "Норникеля" является район 25,7 тыс. рублей.

Продолжается рост акций "Газпрома". Эту бумагу стоит определенно держать в портфеле, поскольку цены на газ в Европе будут оставаться высокими из-за низкого уровня заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, все говорит о том, что по итогам года дивидендная доходность "Газпрома" будет двузначной.

С учетом того, что американский рынок акций уверенно находится в восходящем тренде, у индекса МосБиржи есть все шансы для продолжения роста, первой целью которого является район 4060 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года.

Сдерживающим фактором для всего рынка акций РФ выступает проседающая нефть на фоне ожиданий восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС вышли за верхние полосы Боллинджера дневных графиков - на рынке, таким образом, сохраняется некоторая краткосрочная перекупленность, но в целом при высоком аппетите к риску вполне можно ожидать закрепления индикаторов выше сопротивлений 4000 и 1750 пунктов по итогам недели.

Утром в понедельник индексы продолжили восходящее движение предыдущей недели ввиду сохранения оптимизма на зарубежных площадках. Краткосрочная слабость нефтяных цен и перекупленность отечественных акций, выступают ограничителем роста вместе с фактором выходного дня в США. Инвесторы на неделе могут взять время на переоценку позиций и, возможно, умеренную фиксацию прибыли. Цены на алюминий в понедельник продолжают обновление многолетних пиков, что оказывает дополнительную поддержку акциям "Русала". Ориентир по индексу МосБиржи на день - 3940-4040 пунктов, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, индекс МосБиржи может вернуться в коридор 3950-4000 пунктов на фоне отката цен на нефть и выходного в США, что предполагает пониженную активность торгов.

Замедление восстановления рынка труда США в августе вызвано влиянием "дельта"-штамма COVID-19 и дает инвесторам основания полагать, что ФРС США может повременить со сворачиванием программы выкупа активов, анонсирование решения по которому ранее ожидалось на ближайшем заседании ФРС 22 сентября. В результате инфляционные ожидания подросли, а доллар ослаб.

Утром в понедельник на мировых фондовых рынках сохраняется слабо позитивный настрой, в Азии китайские и японские индексы приблизились к пикам года. В США отмечается День труда, поэтому объемы торгов на глобальных рынках будут сниженными. На неделе новостной фон будет достаточно скудным, поэтому инвесторы перейдут в ожидание новых триггеров. Участники рынка продолжат следить за еженедельными данными по безработице (выйдут в четверг) и индексом цен производителей в США за август (пятница).

На рынке акций РФ в понедельник без учета дивидендов торгуются бумаги НЛМК, расписки QIWI (MOEX: QIWI) и Globaltrans (MOEX: GLTR), что может оказать на рынок сдерживающее влияние, отмечает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, нефтяные цены продолжили снижение от верхней границы 2-месячного понижательного канала, но речь не идет об обвале. Свежим негативом для "нефтебыков" является информация, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. На это накладывается слабый отчет о занятости в США и новость, что правительство США распорядилось начать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы из стратегических запасов. Ключевыми событиями недели станет заседание ЕЦБ и решение ЦБ России по ставке. ЦБ РФ продолжит постепенно поднимать ключевую ставку и на конец года она достигнет 7%. Этот постепенный рост уже заложен в котировки облигаций и курс рубля, считает Верников.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,03-0,2%, при этом индикатор Dow Jones (-0,2%) продемонстрировал недельный спад на 0,2% фоне не оправдавших ожидания статистических данных по рынку труда.

Число новых рабочих мест в августе вне сельского хозяйства составило всего 235 тыс. (минимум за 7 месяцев) при прогнозах на уровне 725-750 тыс. после 943 тыс. в июле. Безработица в США в августе опустилась до 5,2% (минимум с марта 2020 года), что совпало с прогнозами снижения с июльского уровня 5,4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

В Азии в понедельник динамика рынков акций была смешанной (просели индексы в Южной Корее и Австралии, японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Оптимизм в Китае обеспечен тем, что Народный банк Китая (НБК) на прошлой неделе принял решение дополнительно влить 300 млрд юаней в банки страны для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне замедления темпов восстановления экономики. Эксперты полагают, что НБК продолжит принимать стимулирующие меры, среди которых может оказаться сокращение нормы резервирования.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник просели на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $71,96 за баррель (-0,9% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,64 за баррель (-0,9% и -1% в пятницу).

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель. Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом "Ида", вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановить работу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,5%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,4%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,1%).

Расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+0,8%, до 883,8 рубля) выросли после публикации финотчета за I полугодие и рекомендаций по дивидендам.

MDMG в I полугодии увеличила показатель EBITDA в 1,7 раза - до 3,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,8 раза - до 2,7 млрд рублей.

Совет директоров MDMG одобрил промежуточные дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 18 рублей на акцию, говорится в пресс-релизе компании. По итогам I полугодия 2020 года MDMG выплатила промежуточные дивиденды в размере 9,8 рубля на акцию (всего 736,2 млн рублей). Финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию, общая сумма выплат - 1,4 млрд рублей.

Подешевели расписки Qiwi (-3,6%), Globaltrans (-3,2%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,8% и -3,8% "префы").

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,4%, до 74,52 рубля) с 6 сентября по 5 октября будет принимать заявления акционеров о продаже банку принадлежащих им акций. Банк планирует выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за одну ценную бумагу.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 20,68 млрд рублей (из них 5,706 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,98 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 2,287 млрд рублей на акции "Русала").