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Главная / Мнения аналитиков / Справедливая доходность новых бондов ГК "Автодор" находится на уровне 7,8-7,9% - "Инвестиционный банк Синара"
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06 сентября 2021 года 11:28
Справедливая доходность новых бондов ГК "Автодор" находится на уровне 7,8-7,9% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность новых 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-004P-01 находится на уровне около 7,8-7,9% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Госкомпания "Автодор" планирует 14 сентября открыть книгу заявок на 5-летние облигации серии БО-004P-01 на сумму 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - G-кривая на сроке 5 лет плюс премия 110-130 б. п., что сейчас соответствует доходности 8-8,2% годовых. Учитывая статус государственной компании, высокие кредитные рейтинги и положение бумаг "Автодора", обращающихся на вторичном рынке, мы считаем справедливой доходность на уровне около 7,8-7,9% годовых", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БОНДЫ-АВТОДОР-ПРОГНОЗ
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