Ориентир на текущую неделю - $71-74 за баррель Brent - Сбер Управление Активами

Ориентиром на текущую неделю является уровень $71-74 за баррель Brent, говорится в комментарии Сбер Управление Активами.

"Цена на нефть Brent в конце недели показала рост и попыталась закрепиться выше $73 за баррель после недельной консолидации ниже $72. ОПЕК+ сохранила свои планы по добыче нефти. Опасения министра нефти Кувейта отчасти оправданны, принимая во внимание августовское ужесточение карантинных ограничений в Китае. Значимым фактором, оказывающим давление на рынок черного золота, остается распространение коронавирусной инфекции по всему миру и, в частности, в Китае. Ориентир по нефти Brent на эту неделю составляет $71-74 за баррель", - отмечает руководитель отдела управления акциями Евгений Линчик.

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