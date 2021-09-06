ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка", говорится в обзоре банка.

"Прибыль Сбербанка в 2021г достигнет ориентира в 1 трлн рублей или даже может оказаться больше, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021. "За семь месяцев у нас прибыль составила уже 721 млрд рублей, и до конца года мы ожидаем, что мы должны достичь цифры 1 трлн рублей и даже превысить ее, но на сегодня пока еще рановато делать такие бравурные прогнозы", - сказал Греф. Мы позитивно оцениваем планы Сбербанка по наращиванию чистой прибыли. Для акционеров, при условии, что банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, это означает 22,1 руб./акцию, что дает доходность 6,7% по обыкновенным и 7,1% по привилегированным акциям. Мы рекомендуем "покупать" акции Сбербанка", - отмечают эксперты ПСБ.

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