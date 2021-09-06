Цена нефти останется в пределах $70,5-73,5/барр. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Цена нефти останется в пределах $70,5-73,5 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные котировки в пятницу незначительно снизились на фоне влияния разнонаправленных факторов. Отчет по рынку труда в США оказался гораздо более слабым, чем ожидалось. С одной стороны, это благоприятный фактор для commodities, номинированных в американской валюте. Слабый рынок труда позволяет ожидать отсрочки в сворачивании монетарных стимулов ФРС, что означает потенциально более слабый доллар США", - напоминает эксперт.

Однако низкий уровень занятости может предвещать более низкие темпы восстановления экономической активности, что, по мнению аналитика, может стать причиной более слабого спроса на топливо в конце года. Прогнозы, заложенные в текущие котировки, ярко оптимистичные, поэтому признаки ослабления могут оказать серьезное давление на цены, подчеркивает Галактионов.

"Судя по динамике котировок внутри дня, в пятницу второй фактор преобладал. Цены на нефть снизились после публикации статистики и продолжают снижение сегодня с утра. О глубокой коррекции речи пока не идет, хотя вероятность такого развития событий есть. Краткосрочно актуальным может быть торговый диапазон $70,5-73,5 за баррель Brent", - прогнозирует эксперт BCS Express.

Также эксперт отмечает, что в выходные Саудовская Аравия неожиданно понизила экспортные нефтяные цены (OSP) для азиатских покупателей до премии $1,7 за баррель к бенчмарку по сравнению со средней премией $3 в сентябре. Падение экспортных цен стало самым сильным с февраля 2020г. Рынок воспринял этот шаг как свидетельство серьезного замедления спроса в Азии, в том числе из-за вспышки COVID-19 в последний месяц. В понедельник с утра нефтяные котировки торгуются на 1% ниже уровней закрытия пятницы", - указывает Галактионов.

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