Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,6 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,9-73,6 руб./$1 и на уровне 86,5-87,2 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Российский рубль в пятницу, 2 сентября, продолжал укрепление к доллару и евро, чему способствовали данные о слабом восстановлении рынка труда в США и стабильные котировки нефти. Опасения о низких темпах восстановления американской экономики оказали небольшое давление на стоимость нефти, которая к вечеру пятницы снизилась. Однако котировки все равно остаются на сравнительно высоком уровне, что поддерживает рубль", - отмечает эксперт Денис Бадьянов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 0,34% ($72,78 за баррель), цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,69% ($69,51 за баррель). Всего за прошедшую неделю нефть марки Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%, констатирует аналитик.

"Рубль на открытии торгов в понедельник умеренно дешевеет к мировым валютам в рамках коррекции: курс доллара составил 72,86 руб. (+13,75 коп.), курс евро - 86,44 руб. (+4,0 коп.). В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 72,9-73,6 руб. в паре с долларом и на уровне 86,5-87,2 в паре с европейской валютой", - прогнозирует Бадьянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.