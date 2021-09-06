Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-74 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72-74 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85,5-87,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Объявление параметров валютных интервенций на сентябрь российским Минфином, а также отчет о занятости и безработице в США за август оказались в центре внимания в конце минувшей недели, - напоминает эксперт. - На показатели рынка труда США во многом будет опираться ФРС США при определении сроков завершения программы стимулирующих мер экономики, в отношении которых высшие чиновники Федрезерва пока не дали четких указаний. Сохранение стимулирующих экономику программ формально должно оказать давление на американский доллар и поддержать спрос на высокодоходные рискованные активы. Однако реакция рынка на слабый отчет Минтруда может оказаться и обратной - есть вероятность, что инвесторы начнут уходить в доллар, как в безопасный актив, в опасениях за глобальный экономический рост, главным показателем которого во многом выступают США".

Также Тимошенко подчеркивает, что на последнем заседании ЦБ в каком-то смысле принял решение купировать проинфляционные риски большим движением ставки, вместо того чтобы растягивать повышение на последующие заседания.

"При прочих равных, можно было бы ожидать, что на заседании 10 сентября Банк России возьмет паузу в повышении ставки, однако последняя статистика по инфляции и рост инфляционных ожиданий говорят о том, что сценарий повышения ставки весьма вероятен, но если он и реализуется, то ставка будет поднята не сильно - на 25 б.п.", - прогнозирует эксперт банка.

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