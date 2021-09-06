Котировки нефти в понедельник могут удержаться выше $71,2 за баррель - Sber CIB

Котировки нефти в понедельник могут удержаться выше $71,2 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики инвестбанка отмечают, что российские акции могут начать торги небольшим снижением из-за дешевеющей нефти. Так как в США 6 августа выходной день, торги на валютном рынке, вероятно, будут проходить спокойно, и рублю удастся удержаться у текущих уровней.

"Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для покупателей в Азии. Это создает предпосылки для жесткой конкуренции среди поставщиков на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Однако благодаря выходному в США цены на нефть могут удержаться выше $71,2 за баррель", - пишут эксперты Sber CIB.

По их мнению, доходность рублёвого долга может немного вырасти перед аукционами Минфина. Рынок ждет решения ЦБ по ставке в пятницу - ожидается, что регулятор повысит её на 0,5 п. п.

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