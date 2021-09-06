Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 6 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал недельный спад на фоне не оправдавших ожидания статистических данных по рынку труда. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 61,7 пункта с рекордного июльского уровня в 64,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 61,5 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник: рынки Японии и Китая растут, а Южной Кореи и Австралии - снижаются. В центре внимания инвесторов - статданные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, после закрытия азиатских рынков. Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,77%, поддерживаемый надеждой инвесторов на то, что следующий премьер-министр может принять стимулирующие меры для восстановления экономики страны от последствий пандемии COVID-19. Кроме того, "бычий" тренд сохраняется благодаря сообщению о том, что Япония этой осенью может ослабить некоторые ограничения, введенные из-за пандемии, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Оптимизм трейдеров обеспечен тем, что Народный банк Китая (НБК) на прошлой неделе принял решение дополнительно влить 300 млрд юаней в банки страны для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне замедления темпов восстановления экономики. Эксперты полагают, что НБК продолжит принимать стимулирующие меры, среди которых может оказаться сокращение нормы резервирования.

Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. В Австралии количество объявлений о вакансиях в августе сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 196 тыс., свидетельствуют данные финансовой группы Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). В июле этот показатель сократился на 1,3%.

В свою очередь нефть дешевеет в понедельник на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья. Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $71,62 за баррель, что на 1,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,6% - до $72,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,35 за баррель, что на 1,36% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 1% - до $69,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,214 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,157 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 сентября снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 726,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТМК-001P-02" (+0,39%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,2%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,29%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,27%) и "ВЭБ.РФ-19" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" 2 сентября полностью разместило облигации серии БО-П-05 со сроком обращения 4 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Эмитент проводил премаркетинг данного выпуска четырехлетних облигаций объемом 5 млрд рублей еще в 2019 году и тогда ориентир ставки 1-го купона составлял 9,0-9,2% годовых. Однако выпуск так и не был размещен.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 7,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября. Техразмещение предварительно запланировано на 8 сентября.

ГК "Автодор" планирует 14 сентября провести сбор заявок на облигации серии БО-004P-01 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 110-130 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Размещение пройдет в форме конкурса по купону с началом вторичного обращения в тот же день. В предыдущий раз эмитент размещал облигации по открытой подписке среди широкого круга инвесторов в декабре прошлого года. Он разместил выпуск 5-летних облигаций на 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 31-36-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-12-го купонов была установлена на уровне 8,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. В настоящее время в обращении один выпуск облигаций банка на 3 млрд рублей.