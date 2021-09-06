Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник со снижения на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник со снижения на 0,1-0,5%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3980-3995 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4010, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - прогнозирует эксперт.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут в основном ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов, полагает Манжос.

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