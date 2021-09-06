Вероятна небольшая коррекция вниз на рынке акций РФ в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятна небольшая коррекция вниз на рынке акций РФ в понедельник, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Учитывая то, что американский рынок акций уверенно находится в восходящем тренде, у индекса Мосбиржи есть все шансы для продолжения роста, первой целью которого является район 4060 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года. Но в понедельник продолжить подъем будет сложно из-за нефтяных бумаг, имеющих большой вес в индексе", - полагает эксперт.

Антонов констатирует, что сутра нефть дешевеет на 1,5% и торгуется в районе $71,5 за баррель. Каких-то особых причин для снижения котировок, на его взгляд, нет. Быть может, крупные игроки начали закладывать в цены скорое восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, допускает эксперт. "Есть и опасения относительно спроса, после публикации слабой статистики по рынку труда в США, которая угрожает снижению темпов роста экономики. Хотя, с другой стороны, этот фактор может отодвинуть на следующий год начало снижения объема выкупа бумаг с рынка со стороны ФРС США", - отмечает Антонов.

По мнению аналитика инвесткомпании, на этом фоне акции нефтянки, и так торгующиеся в последние недели хуже рынка, упадут. В понедельник также не будет торговаться фондовая Америка из-за празднования Дня труда в США. Скорее всего, не увидим мы и движения во фьючерсах на американские индексы.

"Так что не исключено, что в начале недели основным ориентиром для российского рынка акций станет нефть, которая, как мы уже говорили, снижается. Поэтому небольшой коррекции индекса Мосбиржи в течение дня исключать нельзя", - прогнозирует Антонов.

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