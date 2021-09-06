Цена нефти может оказаться под давлением в начале недели - ПСБ

Цена нефти может оказаться под давлением в начале недели, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Котировки нефти начинают неделю со снижения: ноябрьский фьючерс теряет более 1%, опустившись ниже $72/барр., - констатирует эксперт. - Новостной фон в целом складывается против роста сырья. Отчет по рынку труда в США, вышедший в пятницу, оказался заметно слабее ожиданий. С одной стороны, это может быть поводом для ФРС не спешить со сворачиванием стимулов, с другой стороны, это может говорить и в пользу более слабого восстановления экономической активности, а значит - спроса на энергоносители".

Также в выходные косвенным свидетельством слабости спроса стало понижение Саудовской Аравией отпускных цен на нефть для азиатских клиентов в октябре на $1/барр. до средней премии в $1,7/барр. против $3/барр. в октябре, напоминает Крылова. Учитывая совокупность этих факторов, а также заложенные ранее в нефтяные котировки излишне оптимистичные ожидания, аналитик полагает, что Brent может оказаться под давлением в начале недели. Сегодня ожидаются попытки протестировать вниз уровень $71/барр.

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