Мировые фондовые рынки без единой динамики, нефть дешевеет

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой, Dow понес недельные потери. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают доклад по рынку труда США. Нефть дешевеет вслед за снижением цен Саудовской Аравией, Brent на уровне $71,79 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average продемонстрировал недельный спад на фоне не оправдавших ожидания статистических данных по рынку труда.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 61,7 пункта с рекордного июльского уровня в 64,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал падение индекса до 61,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) Inc. выросли на 1,2%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в третьем квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль в 2,7 раза, а также дал хороший прогноз на текущий квартал.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) Co. подорожали на 0,6%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг получил прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в третьем финансовом квартале и сообщил, что планирует обратный выкуп акций на сумму до $250 млн в четвертом финквартале.

Котировки акций Walmart Inc. (SPB: WMT) выросли на 0,5%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли по объему выручки сообщила, что поднимет минимальную зарплату сотрудников до $12 в час.

Акции General Motors (SPB: GM) Co. опустились на 0,3%. Американский автопроизводитель объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке в течение следующих двух недель.

Бумаги Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подешевели на 0,7%. Производитель продуктов питания заплатит $62 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся манипулирования данными о расходах компании с целью завышения прибылей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 74,73 пункта (0,21%) - до 35369,09 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,52 пункта (0,03%), составив 4535,43 пункта.

В то же время Nasdaq Composite повысился на 32,34 пункта (0,21%) - до 15363,52 пункта.

За неделю Dow снизился на 0,2%, тогда как S&P 500 набрал 0,6%, а Nasdaq - 1,6%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник: рынки Японии и Китая растут, а Южной Кореи и Австралии - снижаются.

В центре внимания инвесторов - статданные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, после закрытия азиатских рынков.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК вырос почти на 2%, поддерживаемый надеждой инвесторов на то, что следующий премьер-министр может принять стимулирующие меры для восстановления экономики страны от последствий пандемии COVID-19, пишет Trading Economics.

Кроме того, "бычий" тренд сохраняется благодаря сообщению о том, что Япония этой осенью может ослабить некоторые ограничения, введенные из-за пандемии, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты.

Среди лидеров роста на японском рынке в понедельник транспортно-логистические Nippon Yusen K.K. (+9,3%) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+8,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:14 МСК вырос на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Оптимизм трейдеров обеспечен тем, что Народный банк Китая (НБК) на прошлой неделе принял решение дополнительно влить 300 млрд юаней в банки страны для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне замедления темпов восстановления экономики. Эксперты полагают, что НБК продолжит принимать стимулирующие меры, среди которых может оказаться сокращение нормы резервирования.

Среди лидеров на гонконгской бирже акции автопроизводителей BYD Co. Ltd. (+5,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+1%), технологической Tencent Holdings Ltd. (+3,5%), банков Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (+1,2%) и Bank of China Ltd. (+1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,5%, а автопроизводителя Hyundai Motor падает на 0,2%.

В Австралии количество объявлений о вакансиях в августе сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 196 тыс., свидетельствуют данные финансовой группы Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). В июле этот показатель сократился на 1,3%.

"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы количество объявлений о вакансиях продолжит снижаться, и мы ожидаем значительного сокращения занятости в районах, где введены коронавирусные ограничения. Уровень безработицы в стране может снова подняться выше 5%", - отметила ведущий экономист ANZ Кэтрин Брич.

Котировки акций нефтегазовой Oil Search Ltd. снижаются на 3,3%, горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto на 1%.

Нефть дешевеет в понедельник на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

"Темпы сокращения цен для Азии Саудовской Аравией стали сюрпризом для рынка, и этот шаг вряд ли можно считать хорошим сигналом в отношении текущего спроса на нефть", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $71,79 за баррель, что на $0,82 (1,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,42 (0,6%) - до $72,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,56 за баррель, что на $0,73 (1,05%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,7 (1%) - до $69,29 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, уменьшили оптимизм трейдеров в отношении темпов восстановления экономики США и спроса на нефть. Как сообщило министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом Ида, вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе приостановить работу.