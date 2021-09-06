Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник в незначительном минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в незначительном минусе на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в понедельник с утра смешанный, - отмечает аналитик. - Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются всего 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,1% и находится около уровня $71,8. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет незначительно ниже уровня закрытия пятницы".

Эксперт подчеркивает, что после достижения 4000 п. по индексу Мосбиржи какой-то по-настоящему критической перегретости рынка еще не наблюдается. В моменте есть локальная перекупленность по техническим индикаторам, однако она сама по себе, на взгляд Карпунина, не является сигналом к развороту.

"Кроме того, четких медвежьих дивергенций на дневных осцилляторах не сформировано. В качестве следующих ориентиров наверху можно выделить две важные отметки: 4055 и 4110 п. Эти рубежи в ближайшей перспективе выступают уровнями сопротивления. Что касается слома продолжительного восходящего тренда, то об этом речи пока не идет. Для нарушения восходящей тенденции индексу Мосбиржи нужно закрепиться ниже области 3810-3825 п. Конкретно сегодня вариант такой глубокой просадки выглядит маловероятным", - указывает аналитик инвесткомпании.

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