Утренние прогнозы: торги акциями в понедельник начнутся с небольшого снижения

Аналитики ожидают небольшого снижения на открытии торгов акциями в понедельник.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в понедельник с утра смешанный, С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет незначительно ниже уровня закрытия пятницы. После достижения 4000 п. по индексу Мосбиржи какой-то по-настоящему критической перегретости рынка еще не наблюдается. В моменте есть локальная перекупленность по техническим индикаторам, однако она сама по себе не является сигналом к развороту".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3980-3995 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4010, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В начале недели основным ориентиром для российского рынка акций станет нефть, которая снижается. Поэтому небольшой коррекции индекса Мосбиржи в течение дня исключать нельзя. На этом фоне акции нефтянки, и так торгующиеся в последние недели хуже рынка, упадут".

"Универ-Капитал" (Андрей Верников): "Жду открытия рынка без существенных изменений. Нефтяные цены продолжили снижение от верхней границы двухмесячного понижательного канала, но речь не идет об обвале. Свежим негативом для нефтебыков является информация, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. На это накладывается слабый отчет о занятости в США и новость, что правительство США распорядилось начать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы из стратегических запасов. Ключевыми событиями недели станет заседание ЕЦБ и решение ЦБ России по ставке. Думаю, что ЦБ продолжит постепенно поднимать ключевую ставку и на конец года она будет 7%. Этот постепенный рост уже заложен в котировки облигаций и курс рубля".