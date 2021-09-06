06 сентября 2021 года 09:30
Утренние прогнозы: торги акциями в понедельник начнутся с небольшого снижения
Аналитики ожидают небольшого снижения на открытии торгов акциями в понедельник.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в понедельник с утра смешанный, С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет незначительно ниже уровня закрытия пятницы. После достижения 4000 п. по индексу Мосбиржи какой-то по-настоящему критической перегретости рынка еще не наблюдается. В моменте есть локальная перекупленность по техническим индикаторам, однако она сама по себе не является сигналом к развороту".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3980-3995 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3970, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4010, 4030 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В начале недели основным ориентиром для российского рынка акций станет нефть, которая снижается. Поэтому небольшой коррекции индекса Мосбиржи в течение дня исключать нельзя. На этом фоне акции нефтянки, и так торгующиеся в последние недели хуже рынка, упадут".
"Универ-Капитал" (Андрей Верников): "Жду открытия рынка без существенных изменений. Нефтяные цены продолжили снижение от верхней границы двухмесячного понижательного канала, но речь не идет об обвале. Свежим негативом для нефтебыков является информация, что Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей из Азии. На это накладывается слабый отчет о занятости в США и новость, что правительство США распорядилось начать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы из стратегических запасов. Ключевыми событиями недели станет заседание ЕЦБ и решение ЦБ России по ставке. Думаю, что ЦБ продолжит постепенно поднимать ключевую ставку и на конец года она будет 7%. Этот постепенный рост уже заложен в котировки облигаций и курс рубля".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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06 сентября 2021 года 19:55
Москва. 6 сентября. Доллар и евро немного ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине в условиях низкой активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и вслед за дешевеющей нефтью. читать дальше
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06 сентября 2021 года 19:20
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ в понедельник обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшемуся в район 4030 пунктов на фоне роста внешних фондовых площадок, подогретых ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики Федрезерва США; раллировали к многолетним максимумам бумаги угольных компаний "Белон" и "Мечел" на фоне роста цен на уголь. читать дальше
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06 сентября 2021 года 19:02
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- торговый баланс Китая в августе (06:00 МСК);
- промышленное производство... читать дальше
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06 сентября 2021 года 18:51
"Финам" повышает рекомендацию с "держать" до "покупать" для акций Freeport-McMoRan и подтверждает целевую цену на уровне $46 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% к июню 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
Аналитик Алексей Калачев отмечает, что со времени... читать дальше
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06 сентября 2021 года 18:25
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intuit с целью $586,5, говорится в комментарии старшего аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна.
Компания Intuit Inc., разрабатывающая ПО для управления финансами, представила, на взгляд эксперта, очень сильные результаты по итогам II квартала: рост... читать дальше
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06 сентября 2021 года 17:54
Котировки нефти к концу недели поднимутся выше уровня $72,5 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Михаила Шейбе.
Эксперт напоминает, что на текущей неделе еженедельные отчеты по товарным запасам углеводородов в США выйдут на день позже обычного из-за выходного дня в... читать дальше
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06 сентября 2021 года 17:25
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная... читать дальше
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06 сентября 2021 года 16:58
Цена нефти в начале осени останется вблизи уровня $70 за баррель марки Brent, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Как и ожидалось, ОПЕК+ подтвердила свой план увеличивать добычу на 400 тыс. барр./сутки в месяц вплоть до начала 2022г, из-за урагана "Ида" в Мексиканском заливе был... читать дальше
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06 сентября 2021 года 16:31
Банк России на заседании в пятницу, 10 сентября, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 6,75% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 10 сентября повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Отметим, что ставка останется... читать дальше
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06 сентября 2021 года 16:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,012875 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 0, 0116 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Газпром энергохолдинг" в декабре... читать дальше
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06 сентября 2021 года 15:43
Москва. 6 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности рынка из-за праздничного выходного дня в США и вслед за снижающейся нефтью. читать дальше
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06 сентября 2021 года 15:38
Значение ключевой ставки ЦБ РФ в размере 7% годовых станет максимальным в текущем цикле, что положительно скажется на ценовой динамике среднесрочных и длинных ОФЗ в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии ITI Capital.
"10 сентября пройдет первое осеннее заседание ЦБ России по денежно-кредитной... читать дальше
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06 сентября 2021 года 15:11
Рубль по итогам года может укрепиться к доллару на 2%, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.
Американский доллар в минувшую пятницу обновил двухмесячный минимум на российском рынке, составив 72,7 руб./долл.... читать дальше
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06 сентября 2021 года 14:42
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 65 руб. на срок 8 месяцев", открытую 23 июня 2021г, в связи с достижением цели, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Доходность идеи составила +17,1% за 11 недель, - указывают эксперты инвесткомпании. - После... читать дальше
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06 сентября 2021 года 14:21
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 400 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11,31% меньше чем за год, говорится в комментарии инвесткомпании.
"МТС" недавно опубликовала финансовые результаты за II кв. 2021г по МСФО, согласно которому выручка компании выросла на... читать дальше
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