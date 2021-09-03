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03 сентября 2021 года 19:36

Рынок акций РФ на неделе превысил новый рубеж 4000п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми сигналами от Федрезерва США о нескором старте ужесточения монетарной политики. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и превысил рубеж 4000 пунктов, причем рост акций подогревался корпоративными новостями и спросом со стороны нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 26 августа по 1 сентября составил $50 млн против оттока $50 млн ранее (лучший результат с начала июня). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $30 млн против ушедших $80 млн ранее.

В период с 30 августа по 3 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,9% и составил 4001,7 пункта, индекс РТС прибавил 4,2% и достиг 1734,16 пункта на фоне снижения доллара до 72,71 руб./$1 (-0,82 рубля) и выросшей ноябрьской нефти Brent до $72,99 за баррель (+1,8%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вслед за мировыми площадками, подогретыми заявлениями главы Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне подорожавшей нефти (Brent достигла $73 за баррель) из-за урагана "Ида" в Мексиканском заливе, что привело к остановке добычи объемом 1,74 млн б/с. Индекс МосБиржи поднялся к 3930 пунктам, подогретый корпоративными финотчетами.

Глава ФРС Джером Пауэлл дал сигнал, что американский регулятор не будет торопиться с ужесточением денежной политики, хотя сокращение покупки облигаций планируется начать до конца текущего года. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики сейчас может быть "особенно вредной" ошибкой. Но если устойчивый рост инфляции станет серьезной проблемой, FOMC "обязательно отреагирует".

Выручка АФК "Система" (+3%) по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, что превысило прогнозы. Чистая прибыль ВТБ (+2,4%) по МСФО в июле составила 30,2 млрд рублей, совокупный финансовый результат за семь месяцев - 200,9 млрд рублей. Наблюдательный совет "АЛРОСА" (+4,1%) рекомендовал выплатить 8,79 рубля на акцию в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года (отсечка по дивидендам - 19 октября). Выросли акции "Газпрома" (+1,7%) на фоне известий, что цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600 за тысячу кубометров.

Продолжилось ралли не входящих в расчет индексов акций "Мечела" (+14,3% и +14,1% "префы") на высоких оборотах - бумаги отыгрывали вышедший 27 августа сильный отчет за II квартал.

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,9%) в I полугодии 2021 года увеличил EBITDA в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,9 млрд рублей. Чистая прибыль "ПИКа" за I полугодие выросла почти в 4 раза и составила 69,4 млрд рублей.

Обновили максимумы акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+7,3% и +3,7% "префы") - компания в первом полугодии года увеличила чистую прибыль по МСФО в 6 раз - до 27,6 млрд рублей. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов ПАО "Нижнекамскнефтехим" на "позитивный" со "стабильного".

ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,9% и +2% "префы") в первом полугодии увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза, до 14,7 млрд рублей.

Во вторник рынок акций РФ просел на фоне общемировой коррекции в конце месяца, индекс МосБиржи просел ниже 3920 пунктов. По итогам августа индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,6-3,9%, доллар подрос на 0,14 рубля.

Лидерами отката во вторник стали перегретые ранее акции "Мечела" (-4,5% и -6,5% "префы"), а фаворитами выступили раллировавшие к уровням августа 2008 года акции "КАМАЗа" (+24%). Также отмечался спрос на акции металлургов после заявлений замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, что РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в следующем году, так как цены начали снижаться и рынок остывать.

Статистика вторника показала падение потребительского доверия в США в августе со 125,1 до 113,8 пункта (ожидалось 124 пункта), в то время как индикатор деловой активности Чикаго за август снизился с 73,4 до 66,8 пункта (ожидалось 68 пунктов), что подогрело умеренные продажи на мировых площадках.

Акции "Распадской" (+1,1%) обновили максимум на новостях ФАС, что структура Романа Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) подала в ФАС ходатайство на одобрение прямой доли в "Распадской" (в размере 26,74%), которая отойдет ей в результате деконсолидации активов Евраза. Как известно, Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

В среду, 1 сентября, рынок акций РФ возобновил рост вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми слабыми статданными по рынку труда США, отдаляющими начало ужесточения монетарной политики Федрезерва; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 3970 пунктов, и нацелился на следующий рубеж 4000 пунктов.

Вышедшие в среду в США данные ADP показали, что число занятых в частном секторе США выросло в августе всего на 374 тыс. при прогнозах роста на 625 тыс. после июльского прироста на 326 тыс.

Нефть к вечеру развернулась вниз, Brent просела в район $71 за баррель. Министры стран ОПЕК+ на встрече в среду договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи - то есть в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с. Поддержку ценам оказали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти за неделю на 7,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-4,4 млн).

Лидировали в росте расписки TCS Group (+5,5%). Подешевели после отсечки дивидендной составляющей за II квартал акции "Северстали" (-3,3%, до 1662 рублей) - дивиденды составляют 84,45 рубля на акцию (за I квартал дивиденды "Северстали" составили 46,77 руб. на акцию). Золотодобытчик Petropavlovsk (+8,6%) в I полугодии получил чистую прибыль в размере $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее.

В четверг рынок акций РФ продолжил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent подскочила выше $73 за баррель), индекс МосБиржи обновил исторический максимум и закрылся в районе 3990 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+5,7%) на фоне роста цен на алюминий до 10-летнего максимума. Выросшие акции "Роснефти" (+2,8%) показали рекордные обороты торгов (более 54,74 млрд рублей).

По сообщениям китайских СМИ, Пекин планирует увеличить госрасходы и госкредитование на фоне ослабления темпов восстановления китайской экономики. Кроме того, инвесторы ждут, что Народный банк Китая снова снизит норму резервирования для поддержания ликвидности. В США в четверг вышел блок статистики, в целом оказавшийся лучше ожиданий.

Банк России сообщил о том, что компании с госучастием могут увеличить дивидендные платежи за 2021-2022 годы благодаря как объективным факторам, то есть росту прибыли, так и регулированию.

Бумаги "Газпрома" превысили 314 рублей за штуку (+0,9%). Менеджмент концерна сообщил, что первый газ в Европу по "Северному потоку 2" может быть поставлен уже до конца года.

В пятницу утром рынок акций РФ скорректировался вниз в район 3965 пунктов по индексу МосБиржи, но днем отыграл почти все потери благодаря росту нефти Brent выше $73,5 за баррель в преддверии публикации в США важной для Федрезерва статистики по рынку труда за август.

Согласно вышедшим цифрам, число новых рабочих мест в августе вне сельского хозяйства составило 235 тыс., при прогнозах на уровне 725-750 тыс. после 943 тыс. в июле. Безработица в США в августе опустилась до 5,2%, что совпало с прогнозами снижения с июльского уровня 5,4%.

Слабые статданные Минтруда США подтвердили вышедшие ранее на неделе цифры от ADP, поэтому особого оптимизма на фондовых площадках не вызвали, хотя статистика дает сигнал на отсрочку начала сокращения стимулирующих мер Федрезерва.

Тем не менее, индекс МосБиржи завершил день на мажорной ноте и впервые превысил рубеж 4000 пунктов на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры, лидировали в подъеме акции "Русала" (+5,8%) на фоне роста алюминия. Часть игроков сокращала позиции в преддверии длинных выходных в США (в понедельник в США биржи не работают в связи с празднованием Дня труда).

В период с 30 августа по 3 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "КАМАЗа" (+40%), "Русала" (+19%), "Соллерса" (+17%); хуже рынка оказались акции ПАО "Русская аквакультура" (-2%), OR Group (-2%), "Северстали" (-2%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в мире и статистикой из США, а также решениями ЕЦБ и Банка России (ожидается, что ЦБ РФ 10 сентября повысит ставку на 0,25-0,5 п.п.). Подъем мировых фондовых площадок может продолжиться в ожидании сентябрьского заседания Федрезерва (21-22 сентября). Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3950-4050 пунктов, для индекса РТС - 1680-1770 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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