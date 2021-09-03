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03 сентября 2021 года 19:27

Рынок акций РФ завершил пятницу ростом выше 4000п по индексу Мосбиржи во главе с "Русалом"

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры и смешанных сигналов с мировых фондовых площадок, слабая статистика Минтруда США за август дала сигнал на сохранение стимулирующих мер Федрезервом; индекс Мосбиржи обновил максимум и впервые в истории превысил рубеж 4000 пунктов во главе с бумагами "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4001,7 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1734,16 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 5,8%.

Доллар просел до 72,71 рубля (-0,16 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,9-4,2%, доллар подешевел на 0,82 рубля.

Опубликованные в пятницу в США статданные по рынку труда США оказались слабыми, подтвердив вышедшие ранее на неделе цифры от ADP, поэтому особого оптимизма на фондовых площадках не вызвали, хотя статистика дает сигнал на отсрочку начала сокращения стимулирующих мер Федрезерва.

Согласно статистике, число новых рабочих мест в августе вне сельского хозяйства составило всего 235 тыс. при прогнозах на уровне 725-750 тыс. после 943 тыс. в июле. Безработица в США в августе опустилась до 5,2%, что совпало с прогнозами снижения с июльского уровня 5,4%.

Подорожали в пятницу акции "Русала" (+5,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Газпрома" (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

"Норильский никель", скорее всего, рассчитает промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы в соглашении акционеров, иные варианты расчета или buyback основные акционеры не обсуждают, заявил "Интерфаксу" гендиректор "Интерроса", заместитель председателя совета директоров "Норникеля" Сергей Батехин.

Дивидендная формула в действующем до конца 2022 года соглашении акционеров "Норникеля" предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. "Интеррос" и топ-менеджмент ГМК неоднократно предлагали "Русалу", партнеру по соглашению, рассчитывать дивиденды от free cash flow, что снизило бы поступления акционерам на фоне растущих капвложений в проекты развития рудной базы и экологическую программу.

Подешевели акции "Мосбиржи" (-2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -2,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Как отмечает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, акции "Русала" вошли в лидеры подъема на фоне роста алюминия на ожиданиях введения дополнительных стимулирующих мер в Китае в ответ на замедление экономической активности. Рынок также беспокоят новые ограничения производства алюминия в Китае. Кроме того, в настоящее время наблюдается рост цен на большинство сырьевых товаров на фоне слабеющего доллара после более мягкого, чем ожидалось, выступления главы ФРС на прошлой неделе.

По оценке ведущего эксперта по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, данные ключевого отчета по рынку труда США за август оказались смешанными. Безработица сократилась - это реальные улучшения, так как доля экономически активного населения осталась на уровне 61,7%. Расхождения в payrolls и безработице вызваны различными методами сбора данных.

ФРС предполагает, что всплеск инфляции будет временным. В целом данные указывают на то, что официальное анонсирование сворачивания программы QE в сентябре не состоится. Это умеренно позитивный фактор для фондового рынка и доллара. С другой стороны, payrolls могут спровоцировать просадку в США с точки зрения оценки состояния экономики.

В понедельник Америка отпразднует День труда. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут, а на CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 20:00 МСК. Важной макростатистики на неделе опубликовано не будет. Сезон отчетности формально подошел к концу. Крупные корпорации США уже представили квартальные релизы, отмечает Холоденко.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после утренней просадки отечественный рынок акций отыграл вечером все потери и поставил рекорд по индексу МосБиржи.

Акции самой "Мосбиржи" оказались среди аутсайдеров. Общий рост объемов торгов в августе составил лишь 5,9%, что уже намекает на замедление роста. В целом, приток новых инвесторов на биржу также замедляется. С марта по июль приток сократился почти вдвое. Конечно, в августе прошлого года число частных инвесторов составляло 6,2 млн, а в июле текущего года уже 13,2 млн, но замедление динамики прироста становится очевидным.

Подросли акции "Норникеля". Генеральный директор и зампредседателя совета директоров "Интерроса" Сергей Батехин заявил, что ГМК, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие, но вопрос обратного выкупа не рассматривается.

Нефть торгуется в районе $73 за баррель Brent, восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида" затягивается. Три четверти платформ в Мексиканском заливе все еще остаются без персонала, а объем остановленной добычи все еще близок к 1,5 млн б/с - восстановлено производство лишь 240 тыс. б/с. Частичную работу смогли возобновить лишь 2 из 6 НПЗ в штате Луизиана. Соответственно, на рынке начинает расти убежденность, что на сей раз НПЗ восстановят работу быстрее нефтяных платформ, что расширит дефицит поставок. Во всяком случае, власти США уже передали 1,5 млн баррелей нефти Exxon Mobil (SPB: XOM) из стратегических резервов.

Статистика по рынку труда в США вышла удивительной. Безработица упала, а число новых рабочих мест оказалось лишь на уровне 235 тыс. На этом фоне пересмотр за предыдущие месяцы уже не кажется впечатляющим, тем не менее, оценки за июль повышены с 943 тыс. до 1,05 млн, а за июнь - с 938 тыс. до 962 тыс. После выхода статистики евро поднялся выше 1,19 за доллар, золото подскочило на 1%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.

По сути, ситуация существенно не меняется, но слабые данные за август говорят в пользу того, что ФРС не будет торопиться с сокращением покупки облигаций, считает Кочетков.

Аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова также полагает, что рынок труда США подает сигналы для сохранения стимулирующих мер Федрезерва.

Цена алюминия поднялась до многолетних максимумов, поскольку инфраструктурная программа Китая будет поддерживать спрос на этот металл. Это будет поддерживать рост акций "Русала".

Вероятно, отчеты по рынку труда США уже были заложены в ценах акций, так как предварительные данные были также неутешительными. Сигналы о более медленном восстановлении экономики выступают отличной мотивацией для сохранения стимулирующих мер регулятором. Помимо макроданных из важного в пятницу стоит отметить, что в США проект инвестиций в инфраструктуру на $3,5 трлн встречает сопротивление сенаторов, которые сначала хотят оценить долгосрочные инфляционные и долговые риски.

Рынок нефти по-прежнему сильно зависит от темпов распространения коронавирусной инфекции по всему миру и, в частности, в Китае. Краткосрочный ориентир по нефти Brent в отсутствии драйверов - $70-74 за баррель. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник составляет 3920-4030 пунктов, по долларовому индикатору РТС - 1650-1750 пунктов, считает Овчинникова.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в конце недели "голубые фишки" показали смешанную динамику. Большие потери в четверг-пятницу понесли банки, которые часто бывают индикатором будущего тренда. Пока рекомендуется покупать акции ВТБ и Сбербанка на просадках. Консолидируется "Газпром" (MOEX: GAZP) после фиксации спекулятивной прибыли - после снятия технической перекупленности бумаги концерна возобновят подъем.

Рынок ожидает первого судебного заседания по иску Росрыболовства к "Норникелю" на 58,7 млрд руб. (Арбитражный суд Красноярского края отложил до 3 ноября рассмотрение иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" - АО "НТЭК", которая ходатайствовала об этом для переговоров о заключении мирового соглашения - прим ИФ). Вроде бы "Норникель" готов к мировому соглашению, что позволит снизить сумму выплат по претензии, размер которой кажется сильно завышенным. При любом решении можно ожидать отскока бумаг ГМК вверх "по факту" состоявшегося события.

Индекс МосБиржи взобрался на вершину 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в текущем году, отмечает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-1,1%) и консолидируются Штаты (индексы S&P 500, Nasdaq, Dow изменились на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу умеренно просели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,99 за баррель (-0,1% и +2% в четверг), октябрьская цена WTI - $69,73 за баррель (-0,4% и +2% накануне).

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) лидерами роста выступили бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+9,2% и +6,8% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,9%).

Подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-5,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,2%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,579 млрд рублей (из них 28,923 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 18,996 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,094 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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