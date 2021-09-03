Цены евробондов РФ умеренно подросли по итогам недели вслед за UST после "мягких" заявлений главы ФРС

Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели вслед за позитивной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries) после "мягких" заявлений главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет произошедшей в конце недели коррекции US Treasuries.

Активность торгов в секторе отечественных евробондов в начале недели была практически нулевой из-за выходного дня в Великобритании. Рынок "ожил" лишь во вторник, при этом цены российских еврооблигаций продемонстрировали умеренный рост вслед за позитивной динамикой базовых активов, которые в свою очередь отыгрывали заявления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Таким образом, в очередной раз снижение базовых процентных ставок привело к росту спроса инвесторов на облигации развивающихся стран, в том числе и России. Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.

Пауэлл заявил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году. При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции. Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл.

Вместе с тем активность покупателей на рынке российских еврооблигаций в середине недели снизилась на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок. Внешний фон для российских бумаг выглядел смешанным. С одной стороны, цены на нефть корректировались вниз в ожидании очередного заседания ОПЕК+, что оказывало определенное давление на отечественные активы. С другой стороны, опубликованная в США статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий, что дало участникам рынка основание рассчитывать на более плавное сворачивание стимулирующих мер со стороны американского Федрезерва или даже вообще сдвиг этого процесса по времени на более отдаленную перспективу. А это в целом позитивный фактор для мировых долговых рынков.

Согласно опубликованным в среду данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли, отыгрывая опубликованные днем ранее данные от ADP о занятости в американской экономике в августе. Но активность торгов была не очень высокой, так как участники рынка не предпринимали активных действий в ожидании публикации в конце недели официальных данных от министерства труда США.

В последний день недели рынок отечественных евробондов вновь лег в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков после выхода официальных данных о занятости в США, оказавшихся, как и статистика от ADP, хуже ожиданий аналитиков. Количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Распространение нового штамма COVID-19 "дельта" отрицательно влияет на настрой как работодателей, так и потенциальных работников. Так, компании, особенно в сфере услуг, где требуется личный контакт с клиентами, откладывают наем новых сотрудников в связи с новым витком неопределенности, вызванной коронавирусом. В то же время люди из-за связанных с COVID-19 рисков не спешат возвращаться к работе.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,34%, до 138,99% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 3,355% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,23%, до 133,02% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 3 базисных пункта и составил 193 пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,37% - до 129,76% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 3,49% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,19%, подорожав до 112,54% от номинала (доходность снизилась за неделю на 4 базисных пункта и 3 сентября составила 1,95% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подрожали на 0,06%, до 113,67% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 1,72% годовых).

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,01%, подешевев до 108,52% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 3 базисных пункта и составил 48,5 базисного пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,02% и составила 114,88% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 пунктов - до 133 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, в том числе новыми штаммами. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть, а также профицитное исполнение федерального бюджета.