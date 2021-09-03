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03 сентября 2021 года 15:50

Рубль днем чуть подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и в ожидании американской статистики по труду

Москва. 3 сентября. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и в ожидании новой порции статистики с рынка труда США.

Курс доллара США составил 72,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,44 руб./EUR1, подешевев на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,5 копейки - до 78,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,54 копейки, до 72,8545 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,96 копейки, до 86,5366 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем лишь слегка укрепляется к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы ждут публикации официальных данных о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Они являются одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Ожидания, связанные с тем, что рост занятости в США позволит американскому ЦБ приступить к сокращению программы выкупа активов уже в этом году, способствовали укреплению доллара относительно большинства мировых валют в предыдущие месяцы.

Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе в 15:30 МСК.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тыс., а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Если данные оправдают прогнозы или окажутся выше, ФРС скорее всего примет решение о сворачивании программы раньше, в противоположном случае возможен перенос этой меры на срок позже, пишет Trading Economics.

В четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс.

Ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Минфина РФ увеличить в сентябре дневной объем покупки валюты до максимума в 2021 году после возобновления покупок в январе. Ведомство сообщило, что с 7 сентября по 6 октября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 327,1 млрд рублей.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 14,9 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в августе, когда объем достигал рекордных на тот момент 14,4 млрд рублей.

"Российская валюта ждет отчет по американской занятости на уверенных позициях. Грядущая статистика задаст дальнейший вектор движения долларовым парам. Если данные разочаруют, как и отчет ADP ранее на этой неделе, рисковые активы воспримут это как бычий сигнал, поскольку в этом случае вероятность скорого начала ужесточения политики ФРС снизится. При таком сценарии доллар усилит падение по всему спектру рынка, что технически откроет путь к уровню 72 руб./$1. Помимо слабости доллара поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, которые расположились над уровнем 73 доллара за баррель впервые за месяц. В случае нового витка распродаж доллара, Brent обновит максимумы, что также сыграет на руку нашей валюте. Впрочем, нельзя исключать сценарий, при котором "американец" отыграет часть недавних потерь перед завершением торговой недели, если статистика выйдет на уровне прогнозов или выше", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг во второй половине сессии рубль растерял все достижения, закрывшись в небольшом минусе к бивалютной корзине из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако сегодня рубль возобновил укрепление благодаря позитивному внешнему фону. Развивающиеся валюты поначалу испытывали слабость на фоне попыток индекса доллара отскочить от месячного минимума. Хотя он их не прекратил, на старте европейских торгов сектор быстро восстановился, большинство представителей вышло в плюс. (. . .) Разнонаправленная динамика рубля обусловлена противоборством покупателей и продавцов инвалюты. Она может обостриться из-за фактора пятницы и неопределенности с американской статистикой. Если же данные по рынку труда США воодушевят рынки, доллар может пробить поддержку 72,68 руб./$1, направившись к уровню 72 руб./$1", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к небольшому росту днем в пятницу после снижения в первой половине дня. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК укрепились на 0,63% - до $73,49 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подросли к этому времени на 0,37% - до $70,25 за баррель.

Сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида", отмечают аналитики Rystad Energy.

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 7,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. и составила 7,33% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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