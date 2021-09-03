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03 сентября 2021 года 15:41
Акции Сбербанка, "Мать и дитя" и "АЛРОСА" будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Сбербанка, "Мать и дитя" и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "7 сентября Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за август и 8 месяцев 2021г. Финансовые показатели ожидаются позитивными, хотя в темпах роста ожидается постепенное замедление из-за восстановления базы 2020г. Глава Сбербанка Герман Греф в рамках ВЭФ обозначил цель по прибыли на 2021г в размере 1 трлн руб. или более. Прогноз с высокой вероятностью будет достигнут, а позитивные ожидания по финансовым метрикам могут оказывать поддержку бумагам банка в среднесрочной перспективе", - отмечает аналитик Дмитрий Пучкарев. На его взгляд, техническая картина в акциях Сбербанка смешанная. С одной стороны, бумаги двигаются в выраженном восходящем тренде, сейчас осцилляторы на дневном интервале разгружены, допуская дальнейший рост. С другой стороны, последний максимум был ниже предыдущего, что можно расценивать как сигнал к торможению роста и возможному переходу в консолидацию. Ближайшая актуальная поддержка - 320 руб., до ее слома сохраняется повышенная вероятность возобновления подъема. ГК "Мать и дитя" намерена отчитаться по МСФО за I полугодие 2021г в понедельник, 6 сентября. По мнению Пучкарева, результаты должны быть сильными, компания ранее сообщала о росте выручки в 1,5 раза г/г, улучшении метрик ожидается благодаря росту операционных показателей по всем ключевым направлениям. В фокусе чистая прибыль, а также возможные комментарии менеджмента по дальнейшему развитию. "Акции ГК "Мать и дитя" являются одними из самых быстро растущих на российском рынке. В 2021г они выросли почти в 2 раза. Сейчас бумаги двигаются в устойчивом растущем тренде, граница которого проходит вблизи 840 руб. В краткосрочной перспективе нельзя исключать спуска к данной отметке, но ее пробой выглядит маловероятным. Пока растущий тренд остается в силе, техническая картина в бумаге остается позитивной", - указывает эксперт инвесткомпании. "АРОСА" планирует представить данные по продажам за август 10 сентября. Последние июльские результаты стали худшими за последние месяцы, но продажи все же были выше среднеисторических значений, подчеркивает Пучкарев. На его взгляд, в августе темпы роста объемов реализации г/г должны замедлиться, так как именно в этом месяце в 2020г рынок начал восстановление после провала апреля-июля. При этом долгосрочные перспективы "АЛРОСА" внушают эксперту оптимизм. Менеджмент компании ожидается затяжного дефицита на рынке алмазов. "Техническая картина в бумаге умеренно позитивная. Недавно акции наконец пробили важный уровень сопротивления 140 руб. При этом осцилляторы на дневном интервале перегреты, поэтому вполне возможен коррекционный откат. Покупателям важно удержаться выше 140 руб. - это позволит рассчитывать на возобновление подъема", - пишет аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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